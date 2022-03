Un nouveau patch pour la GTA Trilogy DE

Le long travail de recollage de morceaux de la GTA Trilogy Definitive Edition continue chez Rockstar , avec la publication du nouveau patch 1.04 sur tous les supports. Au programme, amélioration des performances et de la stabilité, correction de "problèmes de textures et de signalisation" (en clair ils sont repassés derrière le boulot fait par leur upscaler débile pour corriger manuellement les textes qui ne voulaient rien dire), et comme d'habitude, une liste interminable de correction de bugs en tous genres