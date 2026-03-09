ACTU
Un musée virtuel dans Minecraft en l’honneur des femmes dans le jeu vidéo
par Buck Rogers, email
Hier, c’était la Journée internationale des droits des femmes, et vu qu’elles représentent quand même la moitié de la population, elles devraient avoir 182,5 jours si l’on voulait être juste. Les fidèles lectrices et adorables collaboratrices de l'équipe de Factor ne représentent malheureusement qu’une petite partie des Pandas du site. Toutefois, quand l’actualité vidéoludique nous permet de leur rendre un hommage mérité, on le fait avec grande joie. Aussi, nous sommes contents de vous apprendre à toutes et tous que l’association Women in Games France et le collectif Endorah a profité de cette journée pour annoncer qu’ils sont en train de mettre en place un musée virtuel sur la thématique dans le jeu Minecraft.
Ce musée mettra en avant les femmes importantes de l’industrie du jeu vidéo, comme des pionnières de l’informatique, des créatrices de jeux et des joueuses professionnelles, histoire d'exposer leurs contributions au média vidéoludique et de proposer des modèles inspirants. Au départ, une vingtaine de personnalités seront présentées, dont Muriel Tramis créatrice des jeux éducatifs Adibou, et avec l’objectif d’en présenter une centaine d’ici la fin de l’année.
