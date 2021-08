Un mois d'août en or

Deux jeux très attendus viennent d'annoncer que leur développement est officiellement terminé et qu'après moult reports, ils sont enfin passés gold, pour autant que ça veuille encore dire quelque chose en ces temps de patch day-one et de jeux-services. Deathloop , le nouveau jeu de Arkane Studios canal historique, mélange toujours un peu obscur d'immersive sim, de Hitman et de rogue-lite dans un univers funky, et le Psychonauts 2 de Double Fine , dont le financement participatif date quand même de 2015, sortiront bien le 14 septembre et le 25 août respectivement.