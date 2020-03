Un max de clochettes pour Animal Crossing : New Horizons

Confinement ou pas, rien n’arrête les fans d’Animal Crossing lorsqu’il s’agit d’acquérir un nouvel épisode de la série. Si bien que, sans grande surprise, Animal Crossing : New Horizons vient de pulvériser deux records au Japon.Le premier, et pas des moindres, est d’avoir effectué le meilleur démarrage sur Nintendo Switch depuis sa naissance. Avec, comprenant les ventes physiques, les bundles avec la console et les cartes eShop (mais pas les achats directement fait sur l’eShop), Animal Crossing : New Horizons dépasse donc assez nettement Pokémon Épée & Bouclier (1,36 million) et Super Smash Bros. Ultimate (1,23 million). Un score énorme, mais qui ne le place toutefois pas dans sur le podium de l’histoire, avec en premier, Pokémon Noir & Blanc (2,63 millions), en second, Final Fantasy VIII (2,50 millions) et sur la troisième marche, Dragon Quest IX (2,34 millions). Peut-être qu’avec les ventes en démat’, le score peut s’en rapprocher, ou au moins titiller les 4ème et 5ème, à savoir Dragon Quest VIII (2,23 millions) et Monster Hunter Portable 3rd (2,14 millions).L’autre record tient dans celui du, plaçant donc en 3ème place, Animal Crossing : Wild World sorti sur DS (335 425 exemplaires), et en 2nd place, Animal Crossing : New Leaf sur 3DS (721 786 exemplaires). A noter que ces deux jeux ont respectivement dépassé les 11 et 12 millions de ventes dans le monde, ce qui présage du bon pour ce nouvel épisode.Au passage, Nintendo annonce aussi qu’ils ont vendu un peu plus de Switch que d’habitude, malgré un approvisionnement compliqué lors des dernières semaines :. Oui. 392 576 exemplaires. Ce qui en fait la meilleure semaine de la console depuis mars 2017 et son lancement avec 330 637 unités. Un énorme chiffre qui fait donc grimper le compteur à 12,8 millions de Switch au Japon.Et si vous n'avez toujours pas lu notre test, c'est par ici