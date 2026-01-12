ACTU
Un carte graphique ? Pourquoi faire ?
par CBL, email @CBL_Factor
Jouer sur PC est en train de devenir un luxe et les choses ne sembent pas s'améliorer. On en est à un point où les boutiques du quartier d'Akihabara à Tokyo supplient leurs clients de leur revendre leur vieux matos histoire d'avoir des stocks. Si votre budget est serré, il va falloir faire des choix. Si vous comptez rester en 1080p, il est temps de considérer une décision radicale : vous passer de carte graphique dédiée. Il y a 5 ans, c'était encore impensable pour autre chose que des petits jeux. De nos jours, grâce aux avancées d'AMD et Intel en matière de matos et de pilotes, c'est loin d'être délirant.
Du côté d'Intel, le constructeur a présenté au CES sa nouvelle ligne de puces pour ordinateur portables, Panther Lake. Les modèles plus avancées comme le Intel Core Ultra X9 388H comportent le Intel Arc B390 en tant que GPU intégré, soit 12 coeurs de la troisième génération de puces Arc. Intel annonce qu'il est 73% plus rapide que le Radeon 890M utilisés dans les Ryzen AI 3xx et les premiers benchmarks semblent leur donner raison. Sans le moindre upscaler, Cyberpunk 2077 tape les 50 FPS en 1080p détails élevés. Pas trop mal pour une puce avec un TDP de 80W ! La nouvelle version du XeSS (le DLSS d'Intel) supporte le multi-frame generation permettant ainsi d'atteindre les 180 FPS sur BF6.
Du côté d'AMD, on a annoncé sa nouvelle ligne d'APUs, les Ryzen AI 400. Il n'y a pas de grands changements par rapport aux 300 : c'est toujours du Zen 5 pour le CPU et du RDNA 3.5 pour le GPU. Mais la grande nouveauté confirmée lors d'une présentation de Lenovo est l'arrivée des Ryzen AI 400 sur les PC de bureau. AMD va sortir une verson de ses puces qui utilisera le socket AM5. Il est possible que ce soit une exclu Lenovo et que ce ne soit pas vendu directement au grand public. Ca devrait permettre de jouer confortablement en 1080p sans carte graphique.
Du côté d'Intel, le constructeur a présenté au CES sa nouvelle ligne de puces pour ordinateur portables, Panther Lake. Les modèles plus avancées comme le Intel Core Ultra X9 388H comportent le Intel Arc B390 en tant que GPU intégré, soit 12 coeurs de la troisième génération de puces Arc. Intel annonce qu'il est 73% plus rapide que le Radeon 890M utilisés dans les Ryzen AI 3xx et les premiers benchmarks semblent leur donner raison. Sans le moindre upscaler, Cyberpunk 2077 tape les 50 FPS en 1080p détails élevés. Pas trop mal pour une puce avec un TDP de 80W ! La nouvelle version du XeSS (le DLSS d'Intel) supporte le multi-frame generation permettant ainsi d'atteindre les 180 FPS sur BF6.
Du côté d'AMD, on a annoncé sa nouvelle ligne d'APUs, les Ryzen AI 400. Il n'y a pas de grands changements par rapport aux 300 : c'est toujours du Zen 5 pour le CPU et du RDNA 3.5 pour le GPU. Mais la grande nouveauté confirmée lors d'une présentation de Lenovo est l'arrivée des Ryzen AI 400 sur les PC de bureau. AMD va sortir une verson de ses puces qui utilisera le socket AM5. Il est possible que ce soit une exclu Lenovo et que ce ne soit pas vendu directement au grand public. Ca devrait permettre de jouer confortablement en 1080p sans carte graphique.