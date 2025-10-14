Logo Factornews texte
ACTU

Un an de Windows 10 de plus

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
Le support officiel de Windows 10 s'est terminé aujourd'hui mais vous n'avez pas encore besoin de passer à Windows 11. Ou à Linux. Si vous allez dans le panneau des mises à jour, vous verrez un bouton pour obtenir le support étendu. Il vous suffit d'avoir un compte Microsoft (vous pouvez même créer un compte poubelle) et vous obtiendrez une année de support étendu gratos. Il n'y a rien besoin de faire d'autre. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser un compte Microsoft pour vous identifier à votre bécane. Voilà qui devrait donner le temps à Valve de sortir une version grand public de SteamOS.
