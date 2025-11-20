ACTU
[MAJ] Ubistopped
par CBL, email @CBL_Factor
Ubisoft a demandé à Euronext (leur place boursière principale) de suspendre la vente et l'achat d'actions Ubi à partir de demain et jusqu'à la publication de leurs résultats financiers dans quelques jours. Ça veut dire tout et n'importe quoi mais c'est rarement bon signe. On vous laisse spéculer sur le pourquoi du comment.
[MAJ] : l'action Ubi reviendra en bourse ce vendredi accompagnée des résultats du premier semestre de l'année fiscale 2025-2026. L'enquête touche à sa fin.
