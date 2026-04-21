ACTU
Ubisoft présentera Assassin’s Creed Black Flag Resynced le 23 avril
par Buck Rogers, email
Ubisoft vient enfin d’officialiser Assassin’s Creed Black Flag Resynced, ainsi qu’une présentation entièrement dédiée prévue pour le 23 avril. Oui, nous parlons bien du “remake” d'Assassin’s Creed IV: Black Flag, dont la rumeur se faisait de plus en plus insistante. Il s’agit de l’un des épisodes les plus appréciés de la saga pour de nombreux joueurs, ce qui devrait susciter autant d’enthousiasme que d’inquiétudes, l’éditeur français n’étant plus au sommet de sa forme ces dernières années.
Sorti en 2013, Black Flag, dans lequel on incarne Edward Kenway, un pirate charismatique évoluant dans les Caraïbes durant l’âge d’or de la piraterie, reste encore aujourd’hui l’un des opus les plus populaires de la franchise. Le jeu avait été si bien accueilli qu’il est même à l’origine du très décevant Skull and Bones, ce dernier avait été initialement conçu comme une extension, puis par la suite comme un MMORPG qui devait se nommer au départ Black Flag Infinite.
Il faut dire que la proposition d'Assassin’s Creed IV avait de quoi séduire, avec son monde ouvert maritime inédit, de la navigation ainsi que des batailles navales. À cela s’ajoutait une ambiance pirate assumée, qui emmenait les joueurs loin des villes historiques plus classiques. Black Flag Resynced, quant à lui, devrait proposer une formule modernisée. Au programme : des graphismes entièrement refaits, des améliorations de gameplay et de possibles ajustements narratifs. C’est d’ailleurs pour cette raison que le terme “remake” est à prendre avec des pincettes. Pour le moment, au vu du peu d’informations disponibles, le projet semble davantage se rapprocher d’un remaster.
Même si les détails restent rares, le projet est désormais officiellement confirmé par Ubisoft après plusieurs années de rumeurs.
Sorti en 2013, Black Flag, dans lequel on incarne Edward Kenway, un pirate charismatique évoluant dans les Caraïbes durant l’âge d’or de la piraterie, reste encore aujourd’hui l’un des opus les plus populaires de la franchise. Le jeu avait été si bien accueilli qu’il est même à l’origine du très décevant Skull and Bones, ce dernier avait été initialement conçu comme une extension, puis par la suite comme un MMORPG qui devait se nommer au départ Black Flag Infinite.
Il faut dire que la proposition d'Assassin’s Creed IV avait de quoi séduire, avec son monde ouvert maritime inédit, de la navigation ainsi que des batailles navales. À cela s’ajoutait une ambiance pirate assumée, qui emmenait les joueurs loin des villes historiques plus classiques. Black Flag Resynced, quant à lui, devrait proposer une formule modernisée. Au programme : des graphismes entièrement refaits, des améliorations de gameplay et de possibles ajustements narratifs. C’est d’ailleurs pour cette raison que le terme “remake” est à prendre avec des pincettes. Pour le moment, au vu du peu d’informations disponibles, le projet semble davantage se rapprocher d’un remaster.
Même si les détails restent rares, le projet est désormais officiellement confirmé par Ubisoft après plusieurs années de rumeurs.