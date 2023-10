Ubisoft : les créa en prison

En 2020, on apprenait qu'une partie des dirigeants d'Ubisoft étaient des gros vilains qui harcelaient mentalement et physiquement les employées. Les deux principaux suspects étaient Serge Hascoet et Tommy François qui ont fini par prendre la porte. Mais le syndicat Solidaires Informatique a voulu aller plus loin et a porté plainte en 2021 contre le studio.Le parquet de Bobigny a confié l'affaire à la police judiciaire de Paris et cette dernière vient de placer en garde à vue Serge et Tommy ainsi que trois autres anciens employés. On est content de voir la police ne pas étouffer l'affaire et faire son boulot et on espère que ça motivera les autres studios à faire le ménage aussi bien au niveau des agresseurs que des RH qui les protègent.