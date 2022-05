Ubisoft fait les fonds de tiroirs

Quelque part dans les locaux d' Ubisoft , quelqu'un a regardé le calendrier des sorties de l'éditeur, a pris conscience avec effarement qu'il était complètement vide jusquà la fin de l'année, et qu'il allait falloir malgré trouver un moyen de faire un peu parler de la boite, si possible autrement qu'en s'associant à des vendeurs d'armes ou en sortant des jeux multi F2P dont tout le monde se contrefout . Du coup, il a attrapé le premier stagiaire qui passait par-là, l'a enfermé dans une salle sans fenêtre et verrouillée à double tour, et lui a demandé de bricoler un patch pour Assassin's Creed Origins afin qu'il tourne à 60 FPS sur Xbox Series et PS5. Le fruit de ce labeur sera disponible demain, et même si on ne comprend pas trop pourquoi dans l'absolu, ça reste malgré tout une meilleure idée que les NFT.