Ubisoft × Thales

On n’avait pas pris le temps de parler de Playing for the Planet Alliance , une initiative de greenwashing [faire semblant d’agir pour l’écologie, afin de se donner bonne image, NDLR] regroupant plusieurs acteurs du jeu vidéo et dont Ubisoft est un des membres fondateurs. Assez logique quand on connaît leur passion pour le recyclage.L’un des divers engagements du collectif , c’est l’insertion de nudges verts [incitation à un comportement écologique, NDLR] dans leurs jeux, et si on en croit Ubisoft, ils seraient déjà bien implémentés, Hungry Shark , un de leurs best-sellers, serait une sorte de fable écologique sur la protection des océans, et Avatar : Frontiers of Pandora, le prochain Ubisoft Massive « correspondrait très bien à beaucoup de choses qui nous intéressent : l’écologie, la durabilité, lutter pour ses idéaux. »Du coup, on était impatients de découvrir les prochaines initiatives d’Ubi, un Léa Passion Cuisine Végan ? Un Assassin’s Creed à Wall Street ? Un Rayman contre Total ? Hé bien non, finalement, ce sera un partenariat avec une boite d’armement (entre autres), Thales, pour pouvoir jouer aux bouses estampillées Ubisoft Nano sur l’écran tactile d’un siège high-tech à bord d’un vol long courrier. Finalement, le seul développement durable chez Ubi, c’est celui de BGE2.