Roller Champions sort la semaine prochaine

On avait presque oublié l'existence de Roller Champions (A Ubisoft Original) mais le jeu d'Ubisoft Montréal sortira pourtant la semaine prochaine sur PC, Playstation et Xbox. Les versions Switch et smartphones sont toujours prévues mais sortiront plus tard.Ubisoft a sorti une longue bande-annonce expliquant le gameplay. Pour ceux qui espéraient une version jouable de Rollerball voir même une adaptation réussie du rolller derby, c'est raté : il s'agit plus d'un clone de Rocket League jouable en 3 contre 3. Free-to-play oblige, il y aura tout plein de costumes et d'emotes à acheter histoire de faire ressembler son personnage à un arbre de Noel