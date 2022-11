Ubisoft de retour sur Steam

Il y a quelques années, de nombreux éditeurs (EA, Activision, Ubisoft, Bethesda...) avaient subitement eu des vélléités d'indépendance et avaient tous décidé de lancer leur propre boutique et surtout leur propre launcher pour s'affranchir de la taxe de 30% que Saint Gaben se met dans la poche à chaque vente réalisée sur Steam. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec Uplay (puis Ubisoft Connect), Origin (puis EA Desktop, puis l'application EA), le lanceur Rockstar, Battlenet, le machin de Bethesda que personne n'a jamais utilisé, et j'en oublie sûrement.La plupart d'entre eux sont rentrés la tête basse et la queue entre les jambes : les jeux EA, Activision et Bethesda sont de nouveau vendus sur Steam, et à part le fait qu'on se tape maintenant une double ration de DRM (Steam + le lanceur propre à chaque éditeur), tout va de nouveau pour le mieux dans le meilleur des mondes. Seul Ubisoft continuait à faire l'intéressant en vendant ses jeux uniquement sur son Uplay maudit (en plus de l'EGS), mais il semble que cette situation va bientôt toucher à sa fin : la page Steam de Assassin's Creed Valhalla vient juste de faire son apparition, et le jeu sera disponible à partir du 6 décembre. Si on est content de voir qu'Ubisoft arrête enfin ses bêtises, on regrette juste qu'ils prennent cette décision à un moment où ils semblent bien décidés à ne plus sortir aucun jeu.