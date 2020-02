Ubisoft : Cinq AAA, zéro suprise

Pour l’année fiscale à venir (du premier avril 2020 au 31 mars 2021) Ubisoft a prévu de sortir cinq AAA . On en connaît déjà trois, Gods & Monsters Rainbow Six Quarantine , et Watch Dogs : Legion Les deux jeux manquants seraient supposément , oh surprise, Assasin’s Creed et Far Cry. Ceux qui s’attendaient au retour du Prince de Perse ou celui de Jade et Pey'j (NdCBL : ou de Sam fisher) peuvent sortir les mouchoirs.D’après Yves Guillemot lui-même , Beyond Good & Evil 2 n’est toujours pas au programme de la prochaine année fiscale. Mine de rien, si on se fie à Michel Ancel, la préproduction aurait commencé il y a 13 ans . Imaginez un peu, les gosses nés au début du développement sont déjà en pleine puberté et trois générations de kits de dev sont passées dans les mains des développeurs.