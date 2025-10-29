Logo Factornews texte
Transport Fever 3 est à voile et à vapeur

Laurent par Laurent,  email
 
Pour nous faire patienter jusqu'en 2026, Urban Games continue de distiller les trailers montrant les différents aspects de Transport Fever 3. Et après avoir découvert les plateformes pétrolières et l'ajout d'hélicoptères dans le premier trailer, puis que Colonel Failure avait été embauché comme community manager du jeu dans le trailer sur les industries, on voit dans cette nouvelle vidéo que le jeu comprendra des conditions météo, des tramways de marchandises et même des métros sous-terrains.
On appréciera au passage le plan sur le train d'atterrissage rétractable des avions, vu que pendant longtemps dans le 2, un bug les laissait perpétuellement sortis.
 

