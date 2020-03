Trackmania Nations ne broutera plus le gazon

Vous voulez prendre un coup de vieux méchant ? Trackmania Nations est sorti il y a 14 ans . Cette version gratos de Trackmania était destinée à l'e-sport et a introduit l'environnement Stadium qui est devenu le plus populaire encore à l'heure actuelle Nadeo s'est dit qu'il était temps de bosser sur un remake. L'original introduisait le gazon. Pour le remake, on passe de Wimbledon à Roland Garros vu qu'il introduira la terre battue au vu des images présentées. Le rendu est un peu étrange mais on attend de voir ce que cela en mouvement. Il y a aura aussi des blocs spéciaux pour construire ses circuits et les meilleures créations des fans seront mises en avant. Le tout sortira le 5 Mai sur PC et s'appellera tout simplement Trackmania nous dit le blog d'Ubisoft