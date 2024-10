Towers of Aghasba va bientôt sortir de terre

Présenté au TGS le mois dernier, Towers of Aghasba , le premier jeu de Dreamlit Inc , revient faire parler de lui pour nous annoncer sa sortie prochaine en accès anticipé sur Steam et PS5. La date à retenir ici est le 19 novembre, moment où il sera alors possible de découvrir son monde fantastique à mi-chemin entre Avatar et Nausicaä de la vallée du vent.Le jeu sort en accès anticipé pour 12 à 18 mois car si il contient déjà six biomes, trois styles architecturaux et une cinquantaine de créatures. Le studio compte bien étoffer le jeu en contenu, renforcer le scénario déjà présent et prendre en compte au passage les retours des joueurs. On espère que le jeu finira par être au moins aussi dense et joli que sur les trailers, même si on ne sait pas encore quelles configurations permettront de le faire tourner correctement.