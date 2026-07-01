ACTU
Toujours plus de jeux sur macOS
par CBL, email @CBL_Factor
Il y a quelques semaines s'est tenue la conférence de développeurs d'Apple et je pourrais limiter copier-coller ma news d'il y a deux ans vu qu'Apple a annoncé plein de trucs inutiles à base d'AI qu'ils ont toujours le culot d'appeler "Apple Intelligence" alors que ça repose massivement sur les modèles de Google.
Comme on s'en fout, parlons plutôt de jeu vidéo. Ca tombe bien car Apple a annoncé la quatrième version de son Game Porting Toolkit qui permet de faire tourner des jeux Windows x86 sur macOS. Précisons que pour installer GPTK 4, il faut d'abord installer macOS "Golden Gate" 27 qui vient de sortir en béta. Cette dernière ne supporte plus les Mac à base de processeurs Intel terminant ainsi la transition amorcée il y a six ans.
La version 3 de GPTK permettait déjà de faire des choses assez folles comme utiliser DLSS. GPTK 3 arrivait à traduire les appels DLSS en appels MetalFX pour profiter de l'upscaling et du frame generation. Pour GPTK 4, Apple a pu dégager toute la partie x86 et a ajouté une couche qui traduit les appels DX12 en appels Metal 4, la dernière version de son API graphique maison.
Installer le tout est loin d'être automatique vu que ça vient tout juste de sortir mais à terme ça devrait être intégré directement dans CrossOver Le résultat est une compatibilité grandement améliorée et un gain de perf tapant les 25%. Même James Bond - 007 First Light qui vient de sortir tourne sans problème. Bref, en bidouillant un peu, vous pouvez faire tourner un bon paquet de jeux non natifs sur votre Mac. Encore faut-il pouvoir s'en acheter un...
A noter qu'il y a quelques nouveaux jeux Apple Silicon natifs sur Steam comme Hades II, Civilization VII et Hollow Knight Silksong mais on ne peut pas dire qu'ils se pressent au portillon.
Comme on s'en fout, parlons plutôt de jeu vidéo. Ca tombe bien car Apple a annoncé la quatrième version de son Game Porting Toolkit qui permet de faire tourner des jeux Windows x86 sur macOS. Précisons que pour installer GPTK 4, il faut d'abord installer macOS "Golden Gate" 27 qui vient de sortir en béta. Cette dernière ne supporte plus les Mac à base de processeurs Intel terminant ainsi la transition amorcée il y a six ans.
La version 3 de GPTK permettait déjà de faire des choses assez folles comme utiliser DLSS. GPTK 3 arrivait à traduire les appels DLSS en appels MetalFX pour profiter de l'upscaling et du frame generation. Pour GPTK 4, Apple a pu dégager toute la partie x86 et a ajouté une couche qui traduit les appels DX12 en appels Metal 4, la dernière version de son API graphique maison.
Installer le tout est loin d'être automatique vu que ça vient tout juste de sortir mais à terme ça devrait être intégré directement dans CrossOver Le résultat est une compatibilité grandement améliorée et un gain de perf tapant les 25%. Même James Bond - 007 First Light qui vient de sortir tourne sans problème. Bref, en bidouillant un peu, vous pouvez faire tourner un bon paquet de jeux non natifs sur votre Mac. Encore faut-il pouvoir s'en acheter un...
A noter qu'il y a quelques nouveaux jeux Apple Silicon natifs sur Steam comme Hades II, Civilization VII et Hollow Knight Silksong mais on ne peut pas dire qu'ils se pressent au portillon.