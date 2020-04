Totally Reliable Delivery Service : Amazon Trime

Parmi les tendances vidéoludiques du moment, on trouve un retour aux jeux louffoques. Les développeurs occidentaux se sont emparé du genre d'un genre auparavant prisé par les développeurs nippons et ont sorti des perles comme Donut County ou Untitled Goose Game. Totally Reliable Delivery Service est plus inspire de Gang Beasts et par Human: Fall Flat avec ses personnages gélatineux.Le principe est simple : vous devez livrez des paquets en utilisant tout ce que les niveaux fournissent comme objets et véhicules depuis un extincteur jusqu'à un biplan. Votre principal allié est aussi votre principal ennemi à savoir un moteur physique aux résultats imprévisibles. Totally Reliable Delivery Service se joue jusqu'à 4 en coop local ou en ligne et vient de sortir sur EGS, Xbox, PS4, Switch, iOS et Google Play. Il est même gratuit sur l'EGS pendant une semaine . Le jeu est développé par We're Five Games et est publié par tinyBuild.