Toss a Coin to Your Anime

On se doutait bien de l’ampleur du succès de la série Netflix rien qu’en regardant l’effet qu’elle a eu sur les statistiques Steam de The Witcher 3: Wild Hunt, mais les chiffres officiels viennent d’enfoncer le clou : 76 millions de foyers ont au moins jeté un coup d’œil à la série.Pour profiter de cet engouement et garder les fans occupés, la bande originale sort vendredi et un film d’animation titréest en préparation. Lauren Schmidt Hissrich et Beau DeMayo sont toujours aux commandes, la technique sera confiée au studio sud-coréen Mir , déjà responsable l’animation de The Legend of Korra.Un beau pied de nez aux critiques en somme, et pour ceux d’entre vous qui n’auraient pas encore tenté le coup, on vous conseille fortement de jeter un œil à la frise chronologique officielle si vous vous sentez perdu.