Tom Nook présente le prochain Animal Crossing

En 2019, le rouleau compresseur Pokémon Epée Bouclier a fait le job sur Nintendo Switch , avec quelques records au passage, et plus de 6 millions de ventes à la fin novembre. Un titre qui va continuer à se vendre par palettes tout au long de l'année, sans que Nintendo ne se bouge trop. En attendant, la firme de Kyoto se focalise sur le prochain carton maison, avec Animal Crossing : New Horizons . Prévu pour le 20 mars prochain, les petits animaux commencent tranquillement à se remontrer, après avoir fait une apparition à l'E3 2019 Cette fois-ci, c'est via une vidéo, que l'on découvre Tom Nook et son équipe présenter son projet : tout le monde déménage sur une île déserte ! Pour les détails, il faudra patienter encore un peu, mais on peut déjà voir que c'est hyper mignon et qu'on y passera probablement une bonne centaine d'heures sans trop de problème. A noter que Nintendo semble mettre l'accent sur le changement de saison, qui sera encore plus accentué que dans les précédents épisodes. Il sera aussi question d'encore plus de customisation d'avatar, de crafting et de multijoueur jusqu'à 8 en ligne et en local. Et au passage, la série Animal Crossing culmine à 23,7 millions de copies vendues à travers le monde depuis 2004...