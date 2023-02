Apex Legends Mobile est sorti en grandes pompes le 17 mai 2022 sur iOS et Android et a même remporté le prix du jeu de l'année sur les deux plateformes . Les free-to-play mobile n'étant pas exactement notre genre de prédilection, on n'en a pas trop parlé. Et on en parlera plus jamais car les serveurs vont fermer le 1er mai et le jeu va disparaitre de l'App Store et de Google Play. Le jeu avait pourtant fait un excellent démarrage. Ceux qui ont investi des thunes dedans n'ont que leurs yeux pour pleurer car EA ne remboursera pas un centime. EA a aussi annoncé qu'ils abandonnaient Battlefield Mobile, un autre free-to-play pour smartphones sorti en catimini en novembre dernier. Dans la foulée, l'éditeur a fermé le studio Industrial Toys qui développait le jeu. Le studio comptait 60 personnes. Selon Bloomberg , EA aurait aussi annulé le développement d'un nouveau Titanfall avec une campagne solo ayant pour nom de code Titanfall Legends. 50 personnnes bosserait sur le jeu chez Respawn et s'ils ne sont pas recasés sur une autre projet, ils prendraient la porte.Pendant ce temps, EA a réalisé un bénéfice net de 204 millions de dollars le trimestre dernier contre 66 en 2021. Et ils ont claqué 325 millions de dollars pour racheter leurs propres actions. Mais vous comprenez, il faut parfois faire des choix difficiles.