The Talos Principle 2 est sorti en principe

C’est ce 2 novembre qu’est arrivé The Talos Principle 2 , et pour le moment on doit dire qu’il a réussi à mettre d’accord à la fois les critiques et les joueurs . Pour celles et ceux qui n’ont jamais touché au premier opus, ou qui ont loupé l’opportunité d’essayer cette suite en démo , on rappelle qu’il s’agit à la fois d’un jeu d’exploration, de puzzles toujours corsés mais avec cette fois une dimension narrative qui a été accentuée. Le titre est disponible sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series.