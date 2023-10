Rien que démo pour Talos Principle 2

L'info est déjà dans le titre de la news : une démo Steam pour Talos Principle 2 vient d'arriver pas plus tard qu'hier. C'est surtout l'occasion de découvrir comment cette suite se situe par rapport au premier volet question scénario, mais aussi quelques petites nouveautés de gameplay qui promettent de jolis noeuds au cerveau, et surtout la nouvelle approche dans la construction des niveaux. On pourrait même y voir un discret hommage à Riven , mais là, c'est sans doute le cœur qui parle.On rappelle au passage que Talos Principle 2 sortira le 2 novembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series, et qu'en ce moment le premier volet et son DLC sont bradés sur Steam.