The Last Of Us trouve ses personnages principaux

HBO a trouvé qui jouera Joel et Ellie dans l'adaptation de The Last Of Us et pour cela la chaîne américaine a pioché dans son propre portefeuille d'acteurs vu qu'il s'agira de deux anciens de Game Of Thrones : Pedro Pascal et Bella Ramsey.Pedro Pascal incarnait Oberyn Martell dans GoT mais ces derniers temps il est plus connu pour The Mandalorian. Bella Ramsey quant à elle incarnait Lyanna Mormont et est la voix d'Hilda dans la série Netflix éponyme.