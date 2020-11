HBO vient officiellement de donner le feu vert pour la série The Last Of Us qui sera co-écrite par Neil Druckmann (The Last Of Us) et Craig Mazin (Chernobyl). Les deux compères seront aussi producteurs exécutifs de la série aux côtés de Carolyn Strauss (Treme, Game Of Thrones, Chernobyl). Du coup on a bon espoir que le résultat soit regardable. Déprimant, mais regardable.