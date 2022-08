À une grosse semaine de la sortie du jeu, Sony et Naughty Dog profitent de l'euphorie (toute relative) de la Gamescom pour nous offrir le trailer de lancement de The Last of Us Part I , nouvelle édition next-gen des aventures post-apo de Joel et Ellie. La version PC n'a elle toujours pas droit à une date de sortie, malheureusement, et on craint qu'il ne faille se montrer très patients.