The Last of Us Part I : des détails sur la version PC

La sortie de The Last of US Part I sur PC approche à grands pas (le jeu arrive à la fin du mois), et Naughty Dog se décide à nous donner quelques infos sur ce qui nous attend dans ce portage du remake du remaster de leur magnum opus : de la V-Sync ! Un framerate (dé ?)verrouillable ! Du DLSS et du FSR ! Le support des écrans 21:9 et 32:9 ! Des options pour le réglage de la qualité des textures ou des ombres ! Quel luxe, quelle démesure ! L'audio 3D et le support de la Dualsense seront aussi de la partie.Au niveau des configs requises et recommandées, les plus démunis comme les mieux lotis seront servis, puisqu'il suffira d'un combo i7 4770K / GeForce 1050 Ti / 16 Go de RAM pour afficher du 720p à 30 FPS avec les détails au minimum. À l'autre bout du spectre, Naughty Dog recommande un i5 12600k ou Ryzen 9 5900X épaulé par une GeForce 4080 et 32 Go de RAM pour de la 4K à 60 FPS avec les détails au maximum ce qui, si vous voulez mon avis, parait quand même un peu excessif pour un titre sans ray tracing. Dans tous les cas, il faudra faire de la place sur le disque dur puisque le jeu s'étalera sur pas moins de 100 Go.