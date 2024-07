Le tristement célèbre jeu The Guy Game , sorti en 2004, a refait surface la convention TooManyGames à Philadelphie, malgré son interdiction de vente depuis 2005 . Le titre, qui mettait en scène de vraies femmes montrant leurs poitrines dénudées, avait été interdit après qu’un procès ait révélé la présence d’une participante mineure. Un vendeur possiblement sans scrupule a proposé une copie du titre pour 250 dollars, ce qui a immédiatement attiré l’attention et suscité une indignation bien légitime.The Guy Game avait été réalisé par Topheavy Studios et animé par le comédien Matt Sadler. Il proposait aux joueurs de répondre à des questions pour débloquer des scènes de nudité filmées lors de vacances de printemps à South Padre Island. Le jeu a été retiré du marché après qu’une des participantes, mineure au moment du tournage, a poursuivi le studio en justice. Bien que Topheavy ait affirmé qu’elle s’était présentée comme majeure, le tribunal a émis une injonction interdisant la distribution du jeu, décision heureusement confirmée en appel.Le scandale de The Guy Game réside dans le fait moralement répréhensible d’avoir exposé une fille mineure de manière indécente. Exploiter l’image d’une mineure pour du divertissement à caractère sexuel est non seulement illégal, mais aussi profondément immoral, révélant une absence totale d’éthique de la part des créateurs du jeu. Cet acte d’exploitation est une violation flagrante des droits de l’enfant et un exemple choquant de la manière dont certains développeurs peuvent franchir les limites pour choquer et vendre.À la convention TooManyGames , la sécurité a rapidement retiré le jeu des étagères après que Torren Moreno, alias "Jab50Yen", ait tweeté une photo du stand . Le tweet est devenu viral, soulignant l’ignorance présumée du vendeur concernant l’historique controversé du jeu. Une autre copie PS2 du jeu était également en vente pour 400 dollars, mais elle a été retirée par l'autre vendeur après avoir pris connaissance du scandale.