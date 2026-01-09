ACTU
"The" ExeKiller, la cyber-rédemption
par Buck Rogers, email
Annoncé depuis un bon paquet d’années, nous n’avons jamais pris le temps de parler du jeu de l’équipe de développement indépendante polonaise Paradark Studio nommé ExeKiller. En même temps, il pullule un nombre conséquent de ce type de projet sur Steam, de fait prometteur sur le papier, et qui du jour au lendemain ne donnent plus signe de vie. Présenté lors du New Game Plus Showcase hier, nous avons eu le droit à une petite présentation de plus de trois minutes montre en main, ce qui donne l’espoir qu’il devrait y avoir un de ces jours une date de sortie.
Vous verrez dans la bande-annonce plusieurs phases de gameplay, mais posons d’abord le contexte. Le titre d'action-aventure à la première personne se déroule dans un monde rétro-futuriste, où le cyberpunk a fait un gosse avec le genre western. Vous serez Denzel Fenix, rien à voir avec Marcus, et en tant qu’Exekiller, en gros un chasseur de primes, vous officierez pour la corpo Helion qui gère la structure gigantesque qui domine les ruines d’un New York post-apocalyptique histoire de changer. Cette tour sera d’ailleurs le hub central où vous récupérerez vos missions, pour vous diriger ensuite dans des zones semi-ouverte à l’aide de votre "landspeeder".
La philosophie du jeu sera d’après les développeurs le choix. L’intrigue étant linéaire, vous aurez on nous le promet bon nombre de possibilités, parmi les approches, comme les décisions à prendre. De plus, il y aura une composante RPG, dont nous ne savons pas grand-chose, mis à part un système de progression de personnage qui ne reposera pas sur l’XP, mais sur des améliorations et des items. Ces derniers seront probablement à acheter ou à looter. Comme cela a été précisé précédemment, le jeu n’a pas de fenêtre de sortie, et il est prévu pour le moment d’arriver uniquement sur Steam.
