Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

The Eternal Life of Goldman s'envole lui

Laurent par Laurent,  email
 
On ne vous a pas parlé du nouveau show de JV nommé New Game+ Showcase 2026 qui se déroulait hier et apparemment on a bien fait de le rater car tous les retours parlent d'un show trop long (4h) pour 2h de cacophonie de plateau et peu de séquences de jeu. Par contre Weappy en a profité pour nous sortir un nouveau teaser de The Eternal Life of Goldman et c'est toujours aussi fantastique. J'irais même jusqu'à dire qu'il y a probablement plus d'inventivité dans chaque plan de ce trailer que dans tout un Assassin's Creed, mais je suis probablement mauvaise langue.
On se prépare donc avidement pour la démo Steam qui devrait tomber en février en attendant sa sortie finale sur PS5, Xbox cerises, PC et Switch.

Rechercher sur Factornews
 
 