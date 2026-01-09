ACTU
The Eternal Life of Goldman s'envole lui
On ne vous a pas parlé du nouveau show de JV nommé New Game+ Showcase 2026 qui se déroulait hier et apparemment on a bien fait de le rater car tous les retours parlent d'un show trop long (4h) pour 2h de cacophonie de plateau et peu de séquences de jeu. Par contre Weappy en a profité pour nous sortir un nouveau teaser de The Eternal Life of Goldman et c'est toujours aussi fantastique. J'irais même jusqu'à dire qu'il y a probablement plus d'inventivité dans chaque plan de ce trailer que dans tout un Assassin's Creed, mais je suis probablement mauvaise langue.
On se prépare donc avidement pour la démo Steam qui devrait tomber en février en attendant sa sortie finale sur PS5, Xbox cerises, PC et Switch.
