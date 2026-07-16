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The Duskbloods se fera tester le réseau

Frostis Advance par Frostis Advance,  email  @SW-5831-6614-4024
 
​Comme annoncé lors du Nintendo Direct du 9 juin dernier, The Duskbloods aura une période de test réseau cet été. Nous ne connaissions pas les dates précises, mais c’est bon, FromSoftware a décidé de communiquer sur le sujet : ce sera du 21 au 24 août 2026.  

Pour rappel, The Duskbloods est un jeu d'action multijoueur PvPvE encore en cours de développement, mais toujours listé pour une sortie en 2026. Il sera édité par FromSoftware et Nintendo en Occident, et uniquement par FromSoftware au Japon. Dans tous les cas, il s’agit d’un jeu exclusif à la Switch 2. Mais on n'en sait pas beaucoup plus, à part qu’il faudra batailler dur pour puiser notre énergie dans le sang, dans des parties qui semblent être jouables jusqu’à huit personnes.

Pour participer à ce test privé, il faudra passer par la case inscription via ce site, du mercredi 22/07 à 16:00 au mardi 28/07 à 15:59. Ensuite, il faudra patienter jusqu’à l’annonce des sélections, le vendredi 07/08 à 15:00. Enfin, si vous êtes sélectionnés, voici le planning : 
  • 21/08/2026, de 12:00 à 16:00
  • 22/08/2026, de 04:00 à 08:00
  • 23/08/2026, de 20:00 à 00:00
  • 23/08/2026, de 12:00 à 16:00
  • 24/08/2026, de 04:00 à 08:00
Si jamais vous souhaitez en savoir plus, je ne peux que vous conseiller de lire l’interview Creator's Voice : The Duskbloods directement sur le site de Nintendo (c’est traduit en français si jamais), où Hidetaka Miyazaki revient un peu plus en détails sur la genèse de ce projet.
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