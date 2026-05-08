ACTU
The Doll Shop : un jeu indé dans la campagne japonaise
Tous les jours, je reçois un truc comme 50 emails divers et variés concernant le jeu vidéo. Des sorties à venir, des communiqués, des propositions de reviews, bref, beaucoup de choses. Et je les regarde tous. Dans le lot, j’ai reçu un petit message de Atelier Sentô, un tout petit studio composé de deux personnes, Cécile Brun et Olivier Pichard. Un message vraiment très personnalisé, puisqu’ils ont pris le temps de s’intéresser à ce que j’aime. Et ils ont tapé dans le mille, donc faut que je vous en parle de The Doll Shop.
Atelier Sentô est basé à Bidart, en Nouvelle Aquitaine. C’est donc un studio français bien de chez nous ! Et quand on voit l’actualité des studios français, autant parler de ceux qui sont indépendants et non géré par un éditeur peu scrupuleux. Le duo n’est pas forcément focalisé sur le jeu vidéo puisqu’ils réalisent principalement des bandes dessinées et des illustrations inspirés par leurs voyages au Japon. Mais ils tentent le coup aussi avec un jeu avec leur patte graphique, après quelques petits projets. Leur site web fait le tour de ce qu'ils ont fait, si jamais vous aimez les bandes désinnées.
Actuellement, ils travaillent sur un jeu totalement indépendant, The Doll Shop. Il s’agit d’un jeu narratif d'horreur, avec une touche de romance, entièrement dessiné à la main, ou plutôt sur iPad, et se déroulant dans la campagne japonaise où Cécile et Olivier ont vécu quelque temps, dans le nord de ce beau pays. On a devant nous une sorte de roman graphique interactif, mais avec un style un peu plus chaleureux et coloré, comparé à la tonne de visual novels dark que l'on voit sortir toutes les semaines (et il y en a de très bons, ce n'est pas un repproche).
On y incarnera un jeune réparateur de poupées qui retrouve son amie d’enfance dans un étrange village enneigé. Ce petit artisan semble assez solitaire et préfère la compagnie de ses poupées (ou de son travail), en particulier celle qu’il cache dans une pièce au fond de son atelier. Problème, une petite fille a disparu et la suspicion et la paranoïa commencent à s'installer entre les habitants.
S’en suivra une enquête où on pourra explorer le village librement, collecter des objets, résoudre des énigmes et discuter avec les habitants puisqu’on est aussi dans un style très visual novel avec des dialogues à choix multiples qui auront des conséquences. Et ces choix vont potentiellement nous placer dans des dilemmes moraux. Le personnage principal n’est peut-être pas si blanc comme neige, et de fait, nos réponses pourront potentiellement le couvrir, aider le village, nous orienter autre part, etc. Finalement, ces embranchements de dialogues ouvriront les chemins à 3 fins différentes possibles, avec des scènes bonus à découvrir. Un bon point pour la replay value.
Notons aussi qu’à la base, The Doll Shop est un petit prototype distribué gratuitement sur Itch.io (je vous colle leur compte au passage) Et avec 50 000 téléchargements et beaucoup de bons retours, le duo a décidé de recréer entièrement le jeu avec de nouveaux graphismes, personnages, dialogues et musiques.
Comptez sur moi pour garder un œil sur ce jeu qui m’a l’air d’être tout à fait parfait pour la fin d’année puisqu'il est prévu pour une sortie à l’automne 2026. Et pour le moment, The Doll Shop est prévu pour une sortie uniquement sur Steam, avec la promesse que “ça va tourner sur une brouette”. Vous pouvez retrouver sa page par ici et l'ajouter dans votre liste de souhaits.
Atelier Sentô est basé à Bidart, en Nouvelle Aquitaine. C’est donc un studio français bien de chez nous ! Et quand on voit l’actualité des studios français, autant parler de ceux qui sont indépendants et non géré par un éditeur peu scrupuleux. Le duo n’est pas forcément focalisé sur le jeu vidéo puisqu’ils réalisent principalement des bandes dessinées et des illustrations inspirés par leurs voyages au Japon. Mais ils tentent le coup aussi avec un jeu avec leur patte graphique, après quelques petits projets. Leur site web fait le tour de ce qu'ils ont fait, si jamais vous aimez les bandes désinnées.
Actuellement, ils travaillent sur un jeu totalement indépendant, The Doll Shop. Il s’agit d’un jeu narratif d'horreur, avec une touche de romance, entièrement dessiné à la main, ou plutôt sur iPad, et se déroulant dans la campagne japonaise où Cécile et Olivier ont vécu quelque temps, dans le nord de ce beau pays. On a devant nous une sorte de roman graphique interactif, mais avec un style un peu plus chaleureux et coloré, comparé à la tonne de visual novels dark que l'on voit sortir toutes les semaines (et il y en a de très bons, ce n'est pas un repproche).
On y incarnera un jeune réparateur de poupées qui retrouve son amie d’enfance dans un étrange village enneigé. Ce petit artisan semble assez solitaire et préfère la compagnie de ses poupées (ou de son travail), en particulier celle qu’il cache dans une pièce au fond de son atelier. Problème, une petite fille a disparu et la suspicion et la paranoïa commencent à s'installer entre les habitants.
S’en suivra une enquête où on pourra explorer le village librement, collecter des objets, résoudre des énigmes et discuter avec les habitants puisqu’on est aussi dans un style très visual novel avec des dialogues à choix multiples qui auront des conséquences. Et ces choix vont potentiellement nous placer dans des dilemmes moraux. Le personnage principal n’est peut-être pas si blanc comme neige, et de fait, nos réponses pourront potentiellement le couvrir, aider le village, nous orienter autre part, etc. Finalement, ces embranchements de dialogues ouvriront les chemins à 3 fins différentes possibles, avec des scènes bonus à découvrir. Un bon point pour la replay value.
Notons aussi qu’à la base, The Doll Shop est un petit prototype distribué gratuitement sur Itch.io (je vous colle leur compte au passage) Et avec 50 000 téléchargements et beaucoup de bons retours, le duo a décidé de recréer entièrement le jeu avec de nouveaux graphismes, personnages, dialogues et musiques.
Comptez sur moi pour garder un œil sur ce jeu qui m’a l’air d’être tout à fait parfait pour la fin d’année puisqu'il est prévu pour une sortie à l’automne 2026. Et pour le moment, The Doll Shop est prévu pour une sortie uniquement sur Steam, avec la promesse que “ça va tourner sur une brouette”. Vous pouvez retrouver sa page par ici et l'ajouter dans votre liste de souhaits.