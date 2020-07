Test Drive Unlimited reprend la route

On attendait l’annonce d’un retour sur le bitume de Test Drive Unlimited, et c’est enfin officiel via le Nacon Connect. C’est donc KT Racing qui sera au volant du développement de Test Drive Unlimited Solar Crown . Avec leur expérience sur les jeux WRC et leur arrivé chez Nacon en octobre 2018 (anciennement Kylotonn ), ce studio nous promet du lourd, avec une île à l’échelle 1:1, des superbes voitures de luxe et une compétition trop mystérieuse.Le problème, c’est que l’on attendait un peu plus qu’un simple teaser ne montrant pas grand-chose. Concrètement, on se doute que Test Drive Unlimited Solar Crown souhaite rouler dans la même catégorie que Forza Horizon, mais pour le savoir, il va falloir attendre longtemps. Pas de plateforme, pas de date, mais tout de même Bugatti, Ferrari, Lamborghini et Porsche dans la poche.