Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

Terminator 2D : ce sera sa fête plutôt le 26 novembre

Buck Rogers par Buck Rogers,  email
 
Vous avez lu le titre, Terminator 2D: No Fate n’est plus attendu le 31 octobre, un jeu qui on le rappelle était prévu à l’origine le 5 septembre dernier. Il vous faudra attendre le 26 novembre désormais pour pouvoir mettre vos pattes sur le titre. La raison évoquée par l’éditeur Reef Entertainment serait dû à un « ajustement [lié] aux changements commerciaux et tarifaires mondiaux en cours, qui ont retardé l'expédition des composants de [leurs] éditions Day One et Collector. ».

Promis ce sera la fin du running gag. Plus sérieusement, si ça laisse en plus de temps pour peaufiner le jeu sans que les développeurs de Bitmap Bureau fassent trop d’heures supplémentaires, nous sommes prêts à attendre un mois de plus sans hésiter.

Rechercher sur Factornews
 
 