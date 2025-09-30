ACTU
Terminator 2D : ce sera sa fête plutôt le 26 novembre
par Buck Rogers, email
Vous avez lu le titre, Terminator 2D: No Fate n’est plus attendu le 31 octobre, un jeu qui on le rappelle était prévu à l’origine le 5 septembre dernier. Il vous faudra attendre le 26 novembre désormais pour pouvoir mettre vos pattes sur le titre. La raison évoquée par l’éditeur Reef Entertainment serait dû à un « ajustement [lié] aux changements commerciaux et tarifaires mondiaux en cours, qui ont retardé l'expédition des composants de [leurs] éditions Day One et Collector. ».
Promis ce sera la fin du running gag. Plus sérieusement, si ça laisse en plus de temps pour peaufiner le jeu sans que les développeurs de Bitmap Bureau fassent trop d’heures supplémentaires, nous sommes prêts à attendre un mois de plus sans hésiter.
