Tenjutsu : une yakuza dont la vie a un goût d'aventure

Dans Tenjutsu , vous incarnerez une yakuza renégate rousse, belle et farouche, et qui aime bien casser des bouches. Développé par Deepnight Games avec à la barre Sebastien Bénard , le designer de Dead Cells , et édité par Devolver Digital , le roguelite voire "rogue-jutsu" en vue isométrique et pixel art a l’air d’être un bon défouloir bien nerveux.Dans Secret Garden City, vous allez défier vos anciens associés et affronter les quatre syndicats du crime dans l'ordre de votre choix, pour défendre les habitants de la ville. D’ailleurs, suivant la manière dont vous avancerez, vous débloquerez de nouvelles zones, de nouveaux magasins, de nouvelles armes, mais risquez aussi de donner l’opportunité à vos opposants de voir leurs rangs s'élargir dès que vous vous attaquerez à l’un de leurs concurrents.Ceci dit, cela restera votre maîtrise des arts martiaux et des armes qui vous permettra de filer de grosses tatanes à vos adversaires, qui l’auront quand même bien mérité. Les séquences d’actions seront entrecoupées de scènes cinématiques dans un style visuel d’animé japonais fort sympathique. Pour le moment, Tenjutsu est seulement répertorié sur Steam , et le titre n’a pas de fenêtre de sortie de prévue.