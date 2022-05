ACTU Tencent et NetEase font des petits CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

Tencent continue son extension en occident en ouvrant un nouveau studio cette fois à Liverpool (Royaume-Uni). Il s'agit pour l'instant d'un petit studio de 12 personnes dirigé par Peter Smith anciennement Vice President for Tencent Games Global. Son but est de faciliter la production des jeux par les studios partenaires de Tencent.



De son côté NetEase a ouvert Jackalope Games à Austin (Texas) qui produira des jeux PC et mobile. A sa tête se trouve Jack Emmert. Le nom ne vous dit peut être rien mais c'est le co-fondateur de Cryptic Studios (City Of Heroes, Star Trek Online...). il est resté chez Cryptic jusqu'en 2016 date à laquelle il a rejoint Daybreak Game Company (anciennement Sony Online Entertainment) pour devenir patron du studio d'Austin. Comme dirait Omar Sharif, les MMOs c'est son dada.