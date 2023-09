Teardown braquera les consoles next-gen le 15 novembre

Il faut bien dire que Teardown nous avait bien plu lors de son entrée en accès anticipé, et sa sortie en 1.0 en avril 2022 sur Steam ne nous aura pas fait changer d’avis d’un iota sur le jeu. Ni les joueurs d’ailleurs . Fort des 40 niveaux de sa campagne d’histoire qui concernent des braquages en mode Demolition Man au sens propre, un mode bac à sable, un mode créatif… il ne manquait plus que les joueurs consoles à la partie.L’injustice est dorénavant réparée puisque le titre est attendu sur Xbox Series, PlayStation 5 et même dans le PlayStation Plus Extra et Premium pour le 15 novembre prochain. On a le droit à une petite bande-annonce en prime.