ACTU
Tavern Keeper, les bras m'en tombent
Si vous avez une petite heure devant vous, n'hésitez pas à tester la démo Steam de Tavern Keeper. Bien que très en retard sur son planning, le jeu qu'on avait découvert au Future Games Show 2023 et qui devait sortir fin 2024 annonce désormais vouloir sortir ce 3 novembre 2025... en accès anticipé.
Malgré celà il serait dommage de bouder son plaisir tant l'esthétique est sympatique, avec des animations pour chaque action, et des personnages d'héroic-fantasy classiques, mais sans bras, très attachants avec leurs traits de personnalité. La démo est vraiment très limitée malheureusement mais le potentiel est là.
