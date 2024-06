Tales of Kenzera: ZAU ciblé par du harcèlement raciste

En s’ouvrant à d’autres cultures, paradoxalement on ancre mieux la sienne. C’est un fait sociologique, que malheureusement n’ont pas encore assimilé les responsables d’une campagne de harcèlement dont sont victimes le Metroidvania inspiré de la culture bantoue Tales of Kenzera: ZAU et son réalisateur Abubakar Salim , ce dernier étant aussi connu pour avoir interprété Bayek dans Assassin's Creed Origins et Father dans Raised by Wolves Après des années à subir des brimades racistes, Abubakar Salim a donc décidé de prendre la parole pour la première fois sur ce sujet dans une vidéo de presque cinq minutes et demie, que l’on vous invite à visionner . C’est avec la plus grande sérénité qu’il s’exprime parce qu’un palier a été franchi après la sortie de Tales of Kenzera: ZAU : « Nous sommes ciblés par une campagne de harcèlement par des gens qui voient la diversité comme une menace, par des personnes qui regardent le vaste paysage des médias modernes et décident que tout ce qui ne leur parle pas ou n'est pas centré sur eux est inutile et superficiel […] Ils trouveront toujours une raison pour dire que les histoires plus diverses ne devraient pas exister. Soit nous le faisons mal, soit nous sommes là pour remplir des quotas. ».Il y a différentes manières de jouer à un jeu, et l’évasion, le dépaysement complet peuvent être également de la partie et bienvenues : « S'il y a des gens qui ne vous ressemblent pas dans un jeu, je veux que vous sachiez que ce jeu est pour vous aussi. Si les personnages sont d'une population différente, d'un genre différent, d'une idéologie différente, ou d'une perspective différente, cela ne veut pas dire que vous êtes exclu. Il vous est adressé également. C'est l’occasion de vivre dans de nouveaux mondes riches, d'explorer des points de vue différents, d'explorer des cultures différentes, vous devez juste vous y ouvrir ».Devant les difficultés sociales rencontrés par certains, Abubakar Salim a même décidé de baisser le prix de Tales of Kenzera: ZAU sur le Nintendo eShop US à 14,99 dollars pour montrer sa bonne volonté. Une réponse intelligente et humaine de sa part de répondre par le bien au mal dont lui et ses collaborateurs font l’objet. Toutefois, ce n’est pas le première histoire de ce genre et on sait malheureusement que ce ne sera pas la dernière. C’est quand même navrant qu’en 2024 nous en soyons encore à ce niveau en ce qui concerne l'intolérance, la xénophobie et le racisme.