Take-Two vend Private Division

Take-Two abandonne son label "indie mais pas trop" : le groupe a confirmé avoir sabordé ses deux studios internes et a vendu Private Division à un acheteur pour l'instant inconnu qui récupère le catalogue existant . Parmi les jeux en question, deux sont toujours en accès anticipé : No Rest For The Wicked et Kerbal Space Program 2. Le premier est toujours en développement mais c'est une honte que le deuxième soit encore vendu vu qu'Intercept Games a fermé ses portes il y a six mois.Mais tout n'est pas perdu. Vous vous souvenez de Dean Hall ? Le créateur de DayZ et du studio RocketWerkz est aussi un gros fan de KSP au point d'avoir créé un paquet de mods pour le jeu. Il avait même contacté Private Division pour développer KSP 2. Il y a 10 jours, il a annoncé que son studio bossait sur la suite spirituelle de KSP appelée Kitten Space Agency. RocketWerkz emploie des anciens développeurs de KSP 1 & 2 ainsi que des moddeurs et vous pouvez suivre les progrès sur Discord . On espère que RocketWerkz n'oubliera pas de finir Stationners qui est en accès anticipé depuis presque 7 ans mais c'est limite devenu une marque de fabrique pour Dean Hall.