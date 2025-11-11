ACTU
Take-two : Strauss Zelnick visé par une plainte pour harcèlement sexuel et fraude
par Buck Rogers, email
Après Rockstar Games qui s’est illustré à fond dans la répression syndicale, en virant plus de 30 employés en Grande-Bretagne et au Canada, c’est au tour de la maison-mère, Take-two Interactive, d’être éclaboussée. Là, on est carrément dans le sale, et le concerné serait son PDG Harry Strauss Zelnick himself.
Le lièvre a été soulevé sur Reddit et GTA Forums, qui ont partagé ce lien du site UniCourt qui fait mention d’une plainte anonyme qui a été déposée fin octobre 2024 auprès de la Cour supérieure du comté de Los Angeles en Californie. Il serait question d’accusations de harcèlement sexuel attribuées à Strauss Zelnick, de représailles professionnelles et de dommages psychologiques et professionnels subis par le plaignant anonyme, identifié sous le pseudonyme John Doe.
Nous n’avons eu aucun communiqué officiel ni de Take-Two, ni de Zelnick, mais selon la plainte de la victime, John Doe pensait avoir une relation de mentor avec le PDG de la société susnommé. Toutefois, ce dernier n’aurait apparemment pas vu les choses de la même façon, et aurait commencé à se montrer en tenue d’Adam et à faire des avances insistantes. Je ne m’étendrais pas sur les détails abjects de cette histoire. Puis, serait arrivé le point de rupture « Lorsque Doe refusa par la suite de participer à une retraite privée dans les Caraïbes avec Zelnick et d'autres personnes, Zelnick exerça des représailles. ».
Les représailles c’est l’aspect qui est un peu plus technique. Doe possédait Marks Capital qui a acquis 50 % des parts de Kairos Industries en échange de 10 millions de dollars. Strauss Zelnick devait d’après le plaignant investir les 10 millions de dollars restants pour contrôler l’autre moitié de la société. Puis, faire de même avec une société appelée Box City, Inc. Cependant d’une simple transaction commerciale, on serait arrivé au fait que Strauss Zelnick aurait « structuré une transaction d'investissement afin d'accéder aux entreprises de Doe et d'exercer un contrôle financier sur ce dernier [puis] le priva de ses actifs commerciaux et de sa participation dans Kairos Industries. Il prit ainsi le contrôle total de la société et de tous ses actifs. ».
Ainsi John Doe se serait fait pillé ses actifs, dégagé se sa propre société, humilié et traumatisé psychologiquement. L’affaire est en cours et le procès débutera ce 20 novembre.
Le lièvre a été soulevé sur Reddit et GTA Forums, qui ont partagé ce lien du site UniCourt qui fait mention d’une plainte anonyme qui a été déposée fin octobre 2024 auprès de la Cour supérieure du comté de Los Angeles en Californie. Il serait question d’accusations de harcèlement sexuel attribuées à Strauss Zelnick, de représailles professionnelles et de dommages psychologiques et professionnels subis par le plaignant anonyme, identifié sous le pseudonyme John Doe.
Nous n’avons eu aucun communiqué officiel ni de Take-Two, ni de Zelnick, mais selon la plainte de la victime, John Doe pensait avoir une relation de mentor avec le PDG de la société susnommé. Toutefois, ce dernier n’aurait apparemment pas vu les choses de la même façon, et aurait commencé à se montrer en tenue d’Adam et à faire des avances insistantes. Je ne m’étendrais pas sur les détails abjects de cette histoire. Puis, serait arrivé le point de rupture « Lorsque Doe refusa par la suite de participer à une retraite privée dans les Caraïbes avec Zelnick et d'autres personnes, Zelnick exerça des représailles. ».
Les représailles c’est l’aspect qui est un peu plus technique. Doe possédait Marks Capital qui a acquis 50 % des parts de Kairos Industries en échange de 10 millions de dollars. Strauss Zelnick devait d’après le plaignant investir les 10 millions de dollars restants pour contrôler l’autre moitié de la société. Puis, faire de même avec une société appelée Box City, Inc. Cependant d’une simple transaction commerciale, on serait arrivé au fait que Strauss Zelnick aurait « structuré une transaction d'investissement afin d'accéder aux entreprises de Doe et d'exercer un contrôle financier sur ce dernier [puis] le priva de ses actifs commerciaux et de sa participation dans Kairos Industries. Il prit ainsi le contrôle total de la société et de tous ses actifs. ».
Ainsi John Doe se serait fait pillé ses actifs, dégagé se sa propre société, humilié et traumatisé psychologiquement. L’affaire est en cours et le procès débutera ce 20 novembre.