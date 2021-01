Takaya Imamura, l'artiste de l'ombre

​Un départ en retraite est forcément inévitable à un certain âge, et pour certaines personnes, c’est un départ amplement mérité. C’est le cas de Takaya Imamura , qui a quitté Nintendo hier à 54 ans, pour profiter d'une vie de retraité, après 32 ans de carrière dans l’entreprise du petit artisan.Si ce nom ne vous parle pas forcément autant qu’un Shigeru Miyamoto (68 ans le gars, la retraite se fait attendre), sachez tout de même que l’on aurait peut-être pas eu les mêmes expériences sans son travail sur de grands jeux de Nintendo.Entré en 1989 chez Nintendo pour travailler sur, il a eu en charge le design des véhicules, des personnages et même du petit manga que l’on trouvait dans la boîte du jeu. En gros, sans lui, pas de Captain Falcon comme on le connaît. L’année suivante, il bosse sur les objets dissimulés dans le monde d’un jeu peu connu,. Son travail étant apparemment très apprécié, Miyamoto lui donne la responsabilité en 1993 de travailler sur, et plus particulièrement sur tout ce qui n’est pas en 3D, mais aussi à la conception des personnages. On le sait depuis longtemps maintenant, mais Imamura s’était inspiré de ses collègues pour la création des personnages anthropomorphiques de la série : Shigeru Miyamoto étant Fox McCloud, Tsuyoshi Watanabe se tape le design de Falco Lombardi, Katsuya Eguchi est Peppy Hare et donc, Yoichi Yamada s’est retrouvé en Slippy Toad.S’en suit quelques jeux ici et là, comme(Snes - 1994) et(Game Boy - 1994), pour arriver sur deux gros projets Nintendo 64, sur lesquels il sera directeur artistique :(1997) et(1998). Mais il ne s’arrête pas en si bon chemin et on lui donne la responsabilité d’être aussi le directeur artistique de(N64 - 2000), et on lui doit quelques trucs très emblématiques : le personnage de Tingle, la Lune, mais aussi le masque de Majora, en plus évidemment de toute l’ambiance du jeu.Dès 2002, Takaya Imamura et ses 13 ans d’ancienneté, prend un peu de galons et se retrouve à superviser la vision artistique ou à produire des titres, comme(GameCube - 2002),(GameCube - 2003),(GBA - 2003),(GBA - 2004),(GameCube - 2005),(DS - 2006),(DS - 2011),(3DS - 2011),(3DS - 2014),(film d'animation - 2016),(Wii U - 2016),(Wii U - 2016) et(Switch - 2018).On le retrouve aussi dans les crédits d’un paquet de jeux, comme, les, et plus surprenant,etBref, Takaya Imamura est une légende bien trop méconnue de Nintendo, et de l'industrie du jeu vidéo en général, mais peut-être préfèrerait-il rester dans l’ombre. Dans tous les cas, ce genre de personne mérite un petit “merci pour tout”.