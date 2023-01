En octobre 2022, on vous avait fait remarquer que la page Steam du remake de System Shock avait été mise à jour et laissait paraître un "mars 2023" prévisionnel . Cette fois-ci, c'est confirmé par Nightdive Studios eux-mêmes via la page Kickstarter du jeu : « nous avons choisi quelques dernières choses à partager avant notre fenêtre de lancement qui approche à grands pas en mars 2023. [...] Comme certains d'entre vous l'ont déjà souligné, ce n'est pas la première fois que nous annonçons une fenêtre de lancement provisoire ».Le jeu est édité dorénavant par Prime Matter , c'est sûr que cela indique qu'on se rapproche doucement mais sûrement de la date sortie. En tout cas les développeurs promettent plus qu'un dépoussiérage, avec des effets mis à jour, une plus grande variété d'ennemis et également de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez même déjà tâter la démo sur PC si le cœur vous en dit.