Sweeney Tim : Le Diabolique Imberbe d'Epic Games

L'Epic Fest a eu lieu cette semaine à Seattle donc on va tenter de résumer rapidement les annonces. Côté créateurs, les développeurs utilisant l'Unreal Engine qui sortiront leur jeu sur l'Epic Games Store en même temps que sur les autres boutiques devront payer moins de royautés à Epic Games : 3,5% à la place de 5%. L'initiative s'appelle Launch Everywhere with Epic et débutera le 1er janvier 2025. En parallèle, Epic Games s'apprête à lancer Fab qui remplacera Unreal Engine Marketplace, Sketchfab, ArtStation Marketplace et Quixel.com . L'idée est de lancer la plateforme ultime de contenu directement intégré dans l'éditeur de l'Unreal Engine et de l'UEFN (la version dédiée aux mods Fortnite) mais qui supporte aussi les autres moteurs et les autres outils type Blender, Maya et Cinema 4D. Vos assets UE Marketplace seront migrés automatiquement vers Fab.Côté moteur, Unreal 5.5 a été présenté avec au programme plein de nouveaux outils d'animations, la version beta du concurrent d'After Effects appelé Motion Design et la possibilité de simuler ce que donnera le rendu sur différents smartphones directement depuis l'éditeur. La grosse nouveauté s'appelle MegaLights et promet de pouvoir afficher des centaines de lumières dynamiques (ombres comprises) en temps réel. La démo a été faite sur une PS5 (classique) et est très impressionnante mais comme souvent avec les démos Unreal, il y a un fossé entre les démos et la réalité.Epic Games continue de croire dur comme fer en l'UEFN alias leur propre Roblox et ils ne sont pas les seuls : une boîte appelée Future Trash (je n'invente rien) vient de lever 5 millions de dollars pour créer 15 jeux/mods pour l'UEFN. Future Trash bossait sur un jeu UE5 appelé FOAD mais ils ont tout basculé depuis sur l'UEFN et parlent de 20 millions de joueurs uniques ce qui ne veut pas dire grand chose.Pendant ce temps, les procès continuent. Epic Games a attaqué en justice Google et Samsung en les accusant les téléphones Android de bloquer par défaut les applications ne provenant pas de Google Play/Samsung Store. Il faut activer l'option "Sources inconnues" pour les installer, y compris pour les boutiques concurrentes type Epic Games Store. Comme toujours, Google explique que c'est pour notre bien mais n'est pas capable de protéger sa propre boutique d'applications vérolées.