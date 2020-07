Summer Games Done Quick 2020 : Le programme

Covid-19 oblige surtout aux US, les Summer Games Done Quick auront lieu entièrement en ligne cette année. Du coup il y a une forte proportion de jeux PC au programme car ils sont plus simples à diffuser. Il y a même des jeux MS-DOS ! Honnêtement ce programme est hallucinant . Ca pourrait faire office de "liste des jeux auxquels il faut jouer avant sa mort".Il y a aussi des jeux qu'on ne voit pas souvent chez GDQ comme Dodonpachi Saidaioujou ou Trackmania Nations Forever ce qui promet d'être des grands moments de jeu vidéo. Le tout durera du 16 au 23 Aout et sera diffusé sur Twitch