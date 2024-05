Stop Killing Games a obtenu une réponse au Royaume-Uni

la

On ne va pas y aller par quatre chemins, ce qu’à fait Ubisoft avec The Crew est inadmissible. Le jeu qui avait pourtant une expérience solo, une histoire même, mais avec une connexion en ligne obligatoire a été on le rappelle purement et simplement retiré . Non pas seulement des ventes, également si vous l’aviez dans votre bibliothèque. Simplement parce que l’éditeur français a fait l’économie de temps et d’argent d’une mise à jour qui aurait pu rendre le titre jouable en mode hors ligne. C’est fou, et c’est un précédent évidement dangereux.Pour le moment, les joueurs peinent à faire entendre leur voix, en revanche il y a un territoire qui est susceptible éventuellement de prendre cette affaire au sérieux, c’est le Royaume-Uni. Là-bas, les joueurs se sont réunis autour de la campagne "Stop Killing Games" pour justement anticiper que cette exception pour le moment précitée, ne devienne pas avec le temps. Elle a lancé une pétition qui a obtenu les 10 000 signatures requises pour avoir une réponse du gouvernement. C’est par l’intermédiaire du Département de la culture, des médias et des sports qu’un retour a été apporté : « Les consommateurs doivent être conscients qu'il n'existe aucune exigence dans la loi britannique obligeant les éditeurs et fournisseurs de logiciels à prendre en charge les anciennes versions de leurs systèmes d'exploitation, logiciels ou produits connectés. Il peut arriver que les entreprises prennent des décisions commerciales basées sur les coûts élevés d'exploitation du maintien de serveurs plus anciens pour les jeux vidéo dont le nombre d'utilisateurs est en déclin. ».En revanche, le ministère a toutefois souligné que ces mêmes entreprises sont également soumises aux lois et règles de la consommation : « Si les consommateurs sont amenés à croire qu'un jeu restera jouable indéfiniment sur certains systèmes, malgré la fin du support physique, le [Consumer Protection from Unfair Trading Regulators 2008] peut exiger que le jeu reste techniquement utilisable [hors ligne] pour pouvoir jouer dans ces circonstances. ».Stop Killing Games a obtenu près de 23 000 signatures pour le moment, mais si d’ici le 16 octobre 2024 elle en recueille 100 000, la pétition sera débattue devant le Parlement britannique. Le mouvement commence à prendre forme en Australie, au Canada et aussi au Brésil où des pétitions sont lancées également. D’ailleurs, tout ce beau monde n’exclut pas de futures poursuites judiciaires. Il est essentiel pour eux de combattre cette obsolescence programmée, et garantir la préservation des œuvres vidéoludiques. On ne peut qu’être d’accord avec cela.