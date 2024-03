Steam : une affaire de famille

Steam dispose depuis un bail d'une fonctionnalité permettant de partager sa ludothèque entre membres de la même famille mais c'était assez mal foutu et limité. Valve vient donc de faire table rase et a introduit Steam Families . Le principe est simple : quand vous rejoignez une famille Steam (jusqu'à six personnes), vos jeux sont automatiquement ajoutés à la ludothèque familiale et n'importe qui dans la famille peut y jouer. Si plusieurs personnes veulent jouer en même temps au même jeu, la famille doit avoir plusieurs copies du jeu en question. Mais contrairement à ce qui existait avant, vous pouvez jouer à un jeu pendant que son propriétaire joue à un autre de ses jeux.Au fond c'est logique : quand les jeux PC étaient sur support physique, il suffisait de prêter le CD à son frère pour qu'il y joue. Il y a deux types de membres d'une famille : parents et enfants. Les parents peuvent imposer des restrictions aux enfants sur les fonctionnalités de Steam, le temps de jeu ou le type de jeux. Les gamins peuvent en retour demander aux parents d'acheter des jeux histoire d'y jouer avec les copains. La fonctionnalité est pour l'instant en béta ouverte. N'oubliez pas de la combiner avec la possibilité de télécharger les jeux en réseau local depuis un autre PC. Les développeurs peuvent refuser que leurs jeux soient partagés parce qu'ils n'aiment pas les pourritures communistes.Tant qu'à faire, on en profite pour signaler l'existence d'une autre fonctionnalité intéressante : la possibilité de rendre privés certains jeux . Une fois qu'un jeu est passé privé, vos amis ne sauront pas que vous le possédez et ne verront pas que vous y jouez. On se demande bien quel genre de jeux est visé par cette fonctionnalité.