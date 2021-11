Pour la première fois, Steam a dépassé la barre des 27 millions d'utilisateur connectés simultanément. La combinaison week-end de 4 jours aux US (Thanksgiving) + soldes + Covid a du bien aider. Au passage, on assiste progressivement à la rédemption de Cyberpunk 2077 vu que le jeu de CD Projekt RED a reçu une vague d'avis positifs et est en tête des ventes.