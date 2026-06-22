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Steam Machine : les précommandes sont ouvertes
par CBL, email @CBL_Factor
Les précommandes de la Steam Machine sont ouvertes dès aujourd'hui et il n'y a pas eu de miracle sur le prix :
Le point positif est que comme le Steam Deck, c'est un PC qui donne vraiment l'impression d'être une console. On branche, on l'allume via la manette, on arrive directement sur Steam et on lance ses jeux. C'est aussi un PC qui sait se faire oublier. C'est petit, ça consomme 140W en crête et c'est plus silencieux que les consoles de Sony et Microsoft. C'est plein de petits trucs bien pensés. Il y a des antennes séparées pour le WiFi, le Bluetooth et le Steam Controller histoire de limiter les interférences et la latence. On peut améliorer la RAM et le SSD. La petite barre lumineuse en façade permet de faire plein de trucs cool comme savoir la progression de son téléchargement.
Les jeux sont automatiquement configurés pour être en 1080p avec les bons réglages définis par le développeur et si vous ne touchez à rien, tous les jeux devraient tourner sans problème à 60 FPS. En 1440p, les choses deviennent un peu plus compliquées et en 4K, il faudra pousser le FSR à fond et les réglages en mini pour avoir des performances décentes sur les jeux récents. Après ce n'est pas forcément la fin du monde. En ce moment je joue à Pragmata sur ma bécane Linux. Le jeu est en 1080p et la TV est 4K. N'ayant pas le nez collé à l'écran et l'upscaler de la TV étant plutôt bon, c'est très propre en fait.
En clair, si vous êtes du genre à jouer TAF avec ray-tracing et compagnie en 4K natif, passez votre chemin. Si vous vous en foutez un peu et que vous voulez juste avoir vos jeux Steam sur la TV sans vous prendre la tête c'est banco. Mais surtout l'avantage de la Steam Machine comparé à une PS5 ou une Switch 2 est que c'est un PC. Donc vous pouvez sortir de Steam et installer ce que vous voulez et vous n'êtes pas limité au jeu vidéo. C'est dommage que peu de testeurs en parlent. Vous pouvez bosser dessus, faire de l'édition vidéo, programmer... sans avoir à subir Windows 11 ou sans avoir à payer pour du jeu en ligne.
Encore plus important : c'est VOTRE console. Quand Sony, Microsoft ou Nintendo arrêtent de sortir des jeux sur leurs consoles, vous vous retrouvez avec un machin qui prend la poussière alors qu'il serait parfaitement capable d'avoir une deuxième vie si c'était un poil plus ouvert. Ca n'arrivera jamais avec la Steam Machine. Même si du jour au lendemain Valve disparait vous pourrez continuer à utiliser la bécane et probablement même installer un autre OS.
- 1039 euros pour le modèle de base avec un SSD de 512 Go et sans manette
- 1108 euros pour la même chose mais avec un Steam Controller
- 1359 euros pour le modèle 2 To sans manette
- 1428 euros pour la même chose mais avec un Steam Controller
Le point positif est que comme le Steam Deck, c'est un PC qui donne vraiment l'impression d'être une console. On branche, on l'allume via la manette, on arrive directement sur Steam et on lance ses jeux. C'est aussi un PC qui sait se faire oublier. C'est petit, ça consomme 140W en crête et c'est plus silencieux que les consoles de Sony et Microsoft. C'est plein de petits trucs bien pensés. Il y a des antennes séparées pour le WiFi, le Bluetooth et le Steam Controller histoire de limiter les interférences et la latence. On peut améliorer la RAM et le SSD. La petite barre lumineuse en façade permet de faire plein de trucs cool comme savoir la progression de son téléchargement.
Les jeux sont automatiquement configurés pour être en 1080p avec les bons réglages définis par le développeur et si vous ne touchez à rien, tous les jeux devraient tourner sans problème à 60 FPS. En 1440p, les choses deviennent un peu plus compliquées et en 4K, il faudra pousser le FSR à fond et les réglages en mini pour avoir des performances décentes sur les jeux récents. Après ce n'est pas forcément la fin du monde. En ce moment je joue à Pragmata sur ma bécane Linux. Le jeu est en 1080p et la TV est 4K. N'ayant pas le nez collé à l'écran et l'upscaler de la TV étant plutôt bon, c'est très propre en fait.
En clair, si vous êtes du genre à jouer TAF avec ray-tracing et compagnie en 4K natif, passez votre chemin. Si vous vous en foutez un peu et que vous voulez juste avoir vos jeux Steam sur la TV sans vous prendre la tête c'est banco. Mais surtout l'avantage de la Steam Machine comparé à une PS5 ou une Switch 2 est que c'est un PC. Donc vous pouvez sortir de Steam et installer ce que vous voulez et vous n'êtes pas limité au jeu vidéo. C'est dommage que peu de testeurs en parlent. Vous pouvez bosser dessus, faire de l'édition vidéo, programmer... sans avoir à subir Windows 11 ou sans avoir à payer pour du jeu en ligne.
Encore plus important : c'est VOTRE console. Quand Sony, Microsoft ou Nintendo arrêtent de sortir des jeux sur leurs consoles, vous vous retrouvez avec un machin qui prend la poussière alors qu'il serait parfaitement capable d'avoir une deuxième vie si c'était un poil plus ouvert. Ca n'arrivera jamais avec la Steam Machine. Même si du jour au lendemain Valve disparait vous pourrez continuer à utiliser la bécane et probablement même installer un autre OS.